DATÇA'DA ÇIKAN YANGINDA 1 DÖNÜM OTLUK KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

DATÇA'DA ÇIKAN YANGINDA 1 DÖNÜM OTLUK KÜLE DÖNDÜ

25.07.2022 11:58

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yol kenarında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında 1 dönüm alan küle döndü.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yol kenarında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında 1 dönüm alan küle döndü. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Datça- Marmaris karayolu 10'uncu kilometresindeki Kızlan Mahallesi sapağında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Alev alan kuru otlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Datça Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz, çok ayıda orman işçisi ve 14 itfaiye eri ile yangına müdahale edildi. Alevler yarım saatte söndürülürken 1 dönüm otluk zarar gördü. Yangının yoldan geçen bir araçtakilerden tarafından atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Tekirdağ'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi Tekirdağ'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
Kaynak: DHA

Marmaris, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DATÇA'DA ÇIKAN YANGINDA 1 DÖNÜM OTLUK KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:27 Otomotiv Sanayii Derneği'nden ÖTV açıklaması! İndirim gelecek mi?
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:59:01. #1.12#
SON DAKİKA: DATÇA'DA ÇIKAN YANGINDA 1 DÖNÜM OTLUK KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement