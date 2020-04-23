Datça'da 'davetsiz misafir', ev sahibini tabancayla yaraladı, 10 saatte yakalandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yalçın K.Ç. davetsiz gittiği evin sahibi Orhan Karadağ'ı (62) aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Karadağ hastanede tedaviye alınırken, olaydan 10 saat sonra yakalanan Yalçın K.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, salı günü saat 22.30 sıralarında İskele Mahallesi Özbel Mevkii Necatibey Sitesi'ndeki bir evde meydana geldi. Akşam saatlerinde salonunda oturup alkol alan Orhan Karadağ'ın (62) evine arkadaşı İlhan Sandıkçı (61) ile tanımadığı Yalçın K.Ç. geldi. İkili zili çalınca kapıyı açan Karadağ, iddiaya göre Yalçın K.Ç.'ye 'Sen kimsin? Sen niye geldin? Seni davet eden mi oldu?' diye tepki gösterdi. Yalçın K.Ç. ile Orhan Karadağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Yalçın K.Ç. ruhsatsız tabancasıyla Karadağ'a ateş etti. Karadağ, karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Yalçın K.Ç.kaçtı.

İlhan Sandıkçı'nın ihbaarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karadağ, Datça Devlet Hastanesi 'ne, oradan da Marmaris Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Marmaris Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Orhan Karadağ'ıns sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçan Yalçın K.Ç. ise polis ekiplerince yapılan çalışmayla 10 saat sonunda suç aleti tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yalçın K.Ç. 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.