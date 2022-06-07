Kaymakam Mesut Çoban , gazetecilere, doğayı koruyarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

"Sıfır Atık" temasıyla yapılan ve yaklaşık 2 saat süren temizlikte denizden, cam, plastik şişe, halı, çöp kutusu, sandalye, otomobil ile traktör lastiği çıkarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

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