Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika
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Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

07.06.2022 15:54

Muğla'nın Datça ilçesinde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla, deniz dibi temizliği yapıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla, deniz dibi temizliği yapıldı.

Kaymakamlığın düzenlediği etkinlikte 6 gönüllü dalgıç Datça Limanı'nda temizlik çalışması yaptı.

"Sıfır Atık" temasıyla yapılan ve yaklaşık 2 saat süren temizlikte denizden, cam, plastik şişe, halı, çöp kutusu, sandalye, otomobil ile traktör lastiği çıkarıldı.

Kaymakam Mesut Çoban, gazetecilere, doğayı koruyarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı
Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı
Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı
Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

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