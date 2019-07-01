Son Dakika Haberleri: Datça'da deniz dibinden 2 saatte 2 ton atık çıkarıldı
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Datça'da deniz dibinden 2 saatte 2 ton atık çıkarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı.

Datça'da deniz dibinden 2 saatte 2 ton atık çıkarıldı, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı.

Datça Liman Başkanlığı öncülüğünde 9 gönüllü dalgıç, Kumluk plajı açıklarında deniz dibini temizledi.
Çalışma sonucunda denizden çıkarılan aralarında şemsiye ve levhanın da bulunduğu atıklar çevre bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla sahilde bir süre sergilendi. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar daha sonra geri dönüşüm için Datça Belediyesi ekiplerince traktöre yüklendi.
Datça Liman Başkanı Selçuk Arslan, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda deniz dibinden 2 ton civarında atık çıkarıldığını söyledi.
Denizleri temiz tutmanın bir vatan borcu olduğunu dile getiren Arslan, "Katılım sağlayan duyarlı vatandaşlara teşekkürler. Amacımız sembolik bile olsa konuyu gündeme taşımak. Önümüzdeki günlerde çok daha daha geniş katılımlı ve kapsamlı deniz dibi temizliği yapmak istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:02 Kaynak: AA
Şemsi Tebrizi, Muğla, Datça, Güncel
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