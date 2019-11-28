Son Dakika Haberleri: Datça'da, deniz keyfi
Son Dakika Güncel Datça'da, deniz keyfi - Son Dakika

Datça'da, deniz keyfi

6 saat önce

YURDUN birçok kentinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler, denize girdi.

Datça'da, deniz keyfi, System.String[]
YURDUN birçok kentinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler, denize girdi.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Datça'daki Hastanealtı Plajı'na gelenler, kasım ayında denize girdi. İstanbul'dan 2 yıl önce Datça'ya yerleştiğini anlatan işçi emeklisi Uğur Altıntaş (57) ve eşi Beyhan Altıntaş (55), güneşli havayı fırsat bilip, plaja geldiklerini söyledi. Datça'da yaşamanın keyfini çıkardıklarını söyleyen Uğur Altıntaş, "Deniz gerçekten çok güzel. Haziran ayından bile sıcak. Geçen yıl da 1 Aralık'a kadar denize girmiştik. Yağmurlu olmayan, güneşli günlerde her gün denize giriyoruz. 35- 40 dakkika yüzüyoruz" dedi.


- Muğla
Altıntaş, Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararı alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:50:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Datça'da, deniz keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]