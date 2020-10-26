Datça'da deniz manzaralı seyir tepesi temizlendi - Son Dakika

Datça ilçesinde, deniz manzaralı seyir tepesi çevre gönüllülerince temizlendi.

Datça- Marmaris kara yolunun 30'uncu kilometresindeki deniz manzaralı seyir tepesi, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-AME) üyeleri tarafından temizlendi.

Gönüllü çevreciler yaklaşık 5 saat süren ve zaman zaman halatların yardımıyla inilen yamaçta da yapılan temizlik çalışmasında bir traktör dolusu çöp topladı.

Çöpler katı atık depolaması tesisine götürülürken, çevreci gönüllüler manzara seyrederek keyif yapan insanların daha duyarlı olmalarını istedi.