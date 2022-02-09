Datça'da denizciler fesih ettikleri derneğin gelirlerini şehit aileleri ve gazilere bağışladı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde denizciler, fesih ettikleri derneğin kalan gelirlerini şehit aileleri ve muharip gazilere bağışladı.

Datça Amatör Denizciler ve Gemi Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Dağ ile Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Öz, derneğe ait 6 bin 740 lira ile bir bilgisayar yazıcısını, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağışladı. Bağışı dernek başkanı Namık Ünal kabul etti.

Hacı Dağ, 2019 eylülde Gaziler Günü'nde derneği kurduklarını söyledi.

Kuruluşun ardından şehit aileleri ve gaziler için tekne turları düzenlediklerini, karadan ulaşımı olmayan Datça koylarında su altı, şu üstü ve sahil temizli yaptıklarını belirten Dağ, bu konuda da kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dernek üyelerinin bir çoğunun sağlık ve buna benzer nedenlerle şehir dışına taşındığını aktaran Dağ, şöyle konuştu:

"Küçük bir sahil beldesi olan Datça'da başka derneklerin bulunması nedeniyle sayıca çok olmak yerine niteliği artıralım gayesiyle genel kurul kararıyla derneği fesih etme kararı aldık. Bu süreçte derneğimizin kuruluş amacına uygun olarak bu hüzünlü vedada biraz olsun yüreklerimize su serpilsin diye dernek hesabında bulunan paranın şehit aileleri ve gazilerimizin gönlünde bir nebze yer alabilmek için yaptığımız araştırmalarda Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine, derneğin genel kurul kararıyla dernek hesabındaki parayı devretme kararı aldık."