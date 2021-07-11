Datça'da denizde oluşan kirlilikle ilgili Kaymakamlık inceleme başlattı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde denizde oluşan kirlilikle ilgili Kaymakamlığın inceleme başlattığı bildirildi.

İskele Mahallesi'ndeki Kumluk Plajı'nda denizde oluşan kirlilik nedeniyle ekipler bölgede inceleme yaptı.

Yağmur suyu kanalına karışan atıkların kaynağını tespit edebilmek için çalışma yürüten ekipler, deniz yüzeyinde kalan atıkları da topladı.

Mavi bayraklı plajda düzenli olarak deniz suyunun sıcaklığının ölçüldüğü ve numune alınarak incelendiği belirtildi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, ilçede huzur ve güvenle denize girilebilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kirliliğin geçici bir durum olduğunu değerlendirdiklerini vurgulayan Çoban, "Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğin, plaja yakın bir işletmenin iş yerini yıkadığı sulardan kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi.

Çoban, iş yerinin tespitinin ardından gerekli yaptırımların uygulanacağını dile getirdi.