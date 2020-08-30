Datça'da, denizde ve karada Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, hem denizde ve hem karada düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 58 tekneyle oluşturulan konvoyda, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Datça'da Zafer Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Datça- Marmaris yolunun 30'uncu kilometresindeki Aktur Tatil Sitesi'nde, yelkenseverler tarafından organize edilen etkinlikte, 58 tekneyle denizde konvoy oluşturuldu. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan tekneler, Kurucabük Koyu'ndan denize çıkarak, 2 millik seyir sonunda Çiftlik Koyu'nda karada yürüyen site sakinleriyle buluştu. Yürüyüş boyunca hem denizde hem de karada klaksonlar eşliğinde marşlar ve şarkılar söylendi. Katılımcıların kırmızı beyaz ağırlıklı giyindiği kortej, Çiftlik Koyu boyunca denizdeki tekneleri selamladı.Hasan Tankaya (63), Aktur Tatil Sitesi'nde Zafer Bayramı'nın her yıl benzer etkinliklerle kutlandığına dikkat çekip, "Son 4 yıldır denizde yelken severlerinde katılımıyla konvoy oluşturuluyor. Her geçen yıl tekne katılım sayısı artıyor. Geçen yıl 30 teknenin eşlik ettiği organizasyon bu yıl 58 teknenin katılımıyla gerçekleştirildi. Kurucabük Koyu'ndan başlayan etkinlik 2 millik seyir sonrası Çiftlik Koyu'nda kıyıdaki halkla bütünleşerek sona erdi. Aktur Sitesi'nde yaşayanların ülke bayrak sevgisi görülmeye değer" dedi.