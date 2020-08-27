Datça'da denize giren Alman kadın boğuldu - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren 21 yaşındaki Alman kadın boğuldu.

Alman uyruklu 3 turist, Bodrum'dan kiraladıkları tekneyle Datça'nın Yazı Mahallesi'ndeki Knidos Antik Kenti'ne geldi.

Serinlemek için denize giren turistlerden Sabrina Köpp, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, Köpp'ü kurtarmak için yanına gitti.

Tekneye alınan ve ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alman turist, hayatını kaybetti.