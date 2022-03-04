Öğrencilerin okulu kontrollü bir şekilde terk etmesi
Öğrencilerin okulun bahçesinde toplanarak halka oluşturması
Öğrencilerin konuşması
Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın taçıklaması
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın tatbikat açıklaması MUĞLA - Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesinde "01-07 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliğinde "2022 Yılı Eş Zamanlı Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Datça'da 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Son Dakika