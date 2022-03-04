Datça'da "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
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Datça'da "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

04.03.2022 13:54

Öğrencilerin okulu kontrollü bir şekilde terk etmesi Öğrencilerin okulun bahçesinde toplanarak halka oluşturması Öğrencilerin konuşması Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın taçıklaması İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın tatbikat açıklaması MUĞLA - Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesinde...

Öğrencilerin okulu kontrollü bir şekilde terk etmesi

Öğrencilerin okulun bahçesinde toplanarak halka oluşturması

Öğrencilerin konuşması

Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın taçıklaması

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın tatbikat açıklaması MUĞLA - Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesinde "01-07 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliğinde "2022 Yılı Eş Zamanlı Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Datça'da Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Datça'da Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Datça'da Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

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Mesut Çoban, Hisarcık, Tatbikat, Datça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça'da "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
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