Datça'da deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Datça'da deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı

04.03.2022 13:54
Datça'da deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi'nde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi'nde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi'nde deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma komutanı Necmettin Erdoğan, Datça MAG-AME ekibi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tatbikatta deprem veya doğal afet durumlarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. - MUĞLA

Datça'da deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı
Datça'da deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı
Datça'da deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı

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Hisarcık, Muğla, Şehit, Datça, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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