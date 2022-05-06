DATÇA'DA DEVRİLEN AĞAÇ, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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DATÇA'DA DEVRİLEN AĞAÇ, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

06.05.2022 22:11

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen incir ağacı park halindeki otomobilin üzerine düştü.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen incir ağacı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında otomobilde bulunan sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay, İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı ile Prof. Dr. Şadan Gökovalı Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bugün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Alışveriş için gittiği marketin önünde park halindeki 06 SY 524 plakalı otomobiline binen C.A.'nın aracının üzerine kuvvetli rüzgarın etkisiyle incir ağacı devrildi. Otomobilinin üzerine ağaç devrilen C.A., yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken devrilen ağaç belediye ekiplerince devrildiği otomobilin üzerinden iş makinasıyla kaldırıldı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.

DATÇA'DA DEVRİLEN AĞAÇ, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
DATÇA'DA DEVRİLEN AĞAÇ, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
DATÇA'DA DEVRİLEN AĞAÇ, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
DATÇA'DA DEVRİLEN AĞAÇ, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

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Kaynak: DHA

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