Datça'da doğa yürüyüşü yaparken rahatsızlanan kişiyi ekipler kurtardı - Son Dakika
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Datça'da doğa yürüyüşü yaparken rahatsızlanan kişiyi ekipler kurtardı

18.07.2022 11:39
Datça'da doğa yürüyüşü yaparken rahatsızlanan kişiyi ekipler kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yapmak için dağa çıkan ve güneş çarpması sonucu baygınlık geçiren 65 yaşındaki turiste ekipler müdahale etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yapmak için dağa çıkan ve güneş çarpması sonucu baygınlık geçiren 65 yaşındaki turiste ekipler müdahale etti.

Datça, Emecik Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Recep Sinan Kanışkan, bir süre sonra yolunu kaybetti.

Ekiplerden yardım isteyen Kanışkan, güneş çarpması ve tansiyon nedeniyle baygınlık geçirdi.

Bölgeye ulaşan Jandarma ve Datça Mahalle Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ekibi Kanışkan'a ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kanışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da doğa yürüyüşü yaparken rahatsızlanan kişiyi ekipler kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da doğa yürüyüşü yaparken rahatsızlanan kişiyi ekipler kurtardı - Son Dakika
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