Muğla 'nın Datça ilçesinde yürüyüş yapmak için dağa çıkan ve güneş çarpması sonucu baygınlık geçiren 65 yaşındaki turiste ekipler müdahale etti.

Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da doğa yürüyüşü yaparken rahatsızlanan kişiyi ekipler kurtardı - Son Dakika

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