Datça'da dört yıldızlı otelde yangın çıktı
6 saat önce
Muğla'nın Datça ilçesindeki bir otelde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
Muğla'nın Datça ilçesindeki bir otelde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Datça Emecik mevkiinde yer alan kış sezonunda kapalı olan dört yıldızlı bir otelin çatı katında yangın çıktı. Çatıdaki yangın bir anda otelin büyük bir kısmına yayılarak büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri oteldeki yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. - MUĞLA
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