Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu Maddeler konusunda duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, 95 anne ve anne adayları katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi - Son Dakika

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