Son Dakika Haberleri: Datça'da Erken Yılbaşı Şenliği

Datça'da Erken Yılbaşı Şenliği

2 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, engelli çocuklar yararına erken yılbaşı ve alışveriş şenliği düzenlendi.

Datça'da Erken Yılbaşı Şenliği, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde, engelli çocuklar yararına erken yılbaşı ve alışveriş şenliği düzenlendi. İlçe merkezindeki bir restoranda, Datçalı yardımsever gençlerin organizasyonuyla gerçekleştirilen şenliğe yüzlerce kişi katıldı. 

Datça Engelim Olmayın Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen şenlikten elde edilen yaklaşık 3 bin TL'lik gelir, beceri kazandırma kurslarına katılan engelli bireylerin malzeme ihtiyaçlarına yardım olarak bağışlandı. Şenlik kapsamında müzikli dans gösterileri, piyango çekilişleri ve çeşitli eğlenceler düzenlendi. Kurulan stantlarda yılbaşı süsleri, pasta ve çörekler, ev ve giyim eşyaları, yöresel ürünler, çeşitli takı malzemeleri ve kitap satışları yapıldı. Havanın açık ve güneşli olması nedeniyle, şenliğe beklenilenin üzerinde katılım oldu. Şenliğin organizasyon yetkilisi 39 yaşındaki Eda Pak, Datça'da 7'den 70'e yaşlısı genci hep beraber, birlikte olabilmek ve yılbaşı havasını en iyi şekilde yaşatabilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Pak, "Çok güzel bir organizasyon gerçekleşti. Bu etkinliği yaparken, gelirinin de bir sosyal amaca yönelik olmasını amaçladık. Bu nedenle Engelim Olmayın Derneği ile iş birliği yaptık. Şenliğin masraflar çıktıktan sonra kalan tüm geliri, derneğe bağışlandı. Gelen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Gelecek yıl çok daha güzel ve geniş katılımlı bir organizasyon yapmak istediklerini belirten Pak, "İlk yılında gerek Datça'nın içerisinden gerekse Köyceğiz, Fethiye, Dalyan gibi civar ilçelerden gelen çok sayıda katılımcımız oldu. Bir yılı neşe içerisinde kapatıyoruz. Gelecek yılın, hepimiz için mutlu bir yıl olmasını umuyoruz" diye konuştu. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:52 Kaynak: DHA

Muğla, Datça, Güncel
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