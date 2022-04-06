Datça'da evinde uyuşturucu satan şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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Datça'da evinde uyuşturucu satan şüpheliye gözaltı

06.04.2022 12:39
Datça'da evinde uyuşturucu satan şüpheliye gözaltı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde evinde uyuşturucu sattığı belirlenen H.Ş. gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde evinde uyuşturucu sattığı belirlenen H.Ş. gözaltına alındı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmalarında, H.Ş.'nin il dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri evinde sattığı bilgisine ulaştı. H.Ş.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 68,60 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 42 adet uyuşturucu içmekte kullanılan bong ele geçirildi. H.Ş., gözaltına alındı.


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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Datça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Datça'da evinde uyuşturucu satan şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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