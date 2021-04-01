Datça'da evinin bahçesinde limon toplarken yüksekten düşen 91 yaşındaki kişi öldü - Son Dakika

???????Ağır yaralanan Ateş, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İskele Mahallesi'nde bir evde oturan Ali Rıza Ateş (91), evinin bahçesinde ağaçtan limon topladığı sırada dengesini kaybetti. Ateş, kot farkı bulunan yaklaşık 2 metre yüksekten diğer evin beton zeminine düştü.

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