Datça'da fırtına nedeniyle tekne karaya oturdu - Son Dakika

Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplanırken, sahilde masa ve sandalyeleri bulunan işletmeciler eşyalarının dalgalarla denize gitmemesi için önlem aldı.

Datça ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu.

Kılıçdaroğlu takip ediliyorum diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var