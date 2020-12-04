Datça'da fırtına nedeniyle tekne karaya oturdu - Son Dakika

Datça ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu.
Palamutbükü Mahallesi'nde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya sürüklenen tekne karaya oturdu.
Karaya oturan tekne vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yere sabitlendi.
Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplanırken, sahilde masa ve sandalyeleri bulunan işletmeciler eşyalarının dalgalarla denize gitmemesi için önlem aldı.
- Kaynak: AA
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