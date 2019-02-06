Son Dakika Haberleri: Datça'da Fırtına Tekneleri Beşik Gibi Salladı

Datça'da Fırtına Tekneleri Beşik Gibi Salladı

22 dakika önce

Datça'da fırtına tekneleri beşik gibi salladıMUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sahile demirleyen tekneleri beşik gibi salladı, trafoların patlaması sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

Datça'da fırtına tekneleri beşik gibi salladı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sahile demirleyen tekneleri beşik gibi salladı, trafoların patlaması sonucu elektrik kesintisi yaşandı.
Meteorolojinin Ege Denizi için yaptığı fırtına uyarısı, akşam saatlerinde itibaren Muğla'nın Datça ilçesi kıyılarında da kendisini hissettirdi. Hızı zaman zaman saatte 70-80 km/s kadar çıkan şiddetli fırtına nedeniyle trafo patladı, kentin bir bölümünde elektrikler kesildi. Datça sahilinde demirleyen teknelerinin beşik gibi sallandığını gören tekne sahipleri, sahile gelerek ek önlemler almaya çalıştı. Fırtınanın ekmek teknelerini sürüklemesinden endişe eden tekneciler, sabaha kadar nöbet tutacaklarını belirtti.
Aldığı önleme rağmen fırtınanın salladığı ekmek teknesinin başında nöbet tutan tekne sahibi Sinan Boran, "Şuan çok şiddetli bir fırtına etkili oluyor. Teknelerimizi bağlamamıza rağmen fırtınada sağa sola sallanıyorlar. Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Yetkililerden bu bölgeye bir liman inşa edilmesini talep ediyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

Muğla, Datça, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Fatma Girik, Hastaneye Kaldırıldı Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor

Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı, Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 02:41:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Datça'da Fırtına Tekneleri Beşik Gibi Salladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]