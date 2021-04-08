Datça'da geniş kapsamlı denetim yapıldı - Son Dakika

Datça'da geniş kapsamlı denetim yapıldı

08.04.2021 18:51

Datça'da geniş kapsamlı denetim yapıldı 110 personel 11 ayrı noktada denetim yaptı Muğla'nın Datça ilçesinde 110 personel 11 ayrı noktada asayiş, trafik ve korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Datça'da geniş kapsamlı denetim yapıldı

110 personel 11 ayrı noktada denetim yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde 110 personel 11 ayrı noktada asayiş, trafik ve korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde

Datça'da, Muğla Valiliği'nin Kovid-19 Tedbirleri, Aranan Şahıslar, Uyuşturucu Suçları, Hırsızlık Suçlarına ve Kaçak/Sahte Alkol/Sigara Satışı Yaptığı Muhtemel İş Yerleri, İkamet Denetimleri, Trafik Uygulamalarına Yönelik yol kontrol noktalarında Asayiş, Trafik, Güvenlik, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Ekipleri ile Narkotik ve köpek timleri dahil 11 Nokta ve 110 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 1220 şahsın HES kodu sorgulaması yapılırken, bir çok iş yerinde kovid denetimleri gerçekleştirilirken, izolasyona tabi denetlenen 2 şahsa 6 bin 928 TL cezai işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde, 988 araç sorgulanırken 20 işlemde 10 bin 320 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 4 arana şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirildi.

"Vatandaşlarımız yapılan denetimlerden memnun"

Denetimlere katılan Datça İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, "Datça ilçe genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak bir uygulaması var. İşyerleri, trafik denetimi ve bir yıldır devam etiğimiz kovid denetimleri sürekli dinamik olarak devam ediyor. Zaman zaman böyle toplu denetimlerimiz de oluyor. Bugünde denetimleri yerinde inceledik. Datça'da meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi, trafik denetimlerinin sıklıkla yapılması ve salgının önlenmesi bakımından kovid denetimlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımız da yapılan denetimlerden memnuniyetlerini ifade ettiler" dedi.

Datça'da geniş kapsamlı denetim yapıldı
Datça'da geniş kapsamlı denetim yapıldı
Datça'da geniş kapsamlı denetim yapıldı
Datça'da geniş kapsamlı denetim yapıldı
Datça'da geniş kapsamlı denetim yapıldı
Datça'da geniş kapsamlı denetim yapıldı

Hisarcık, Asayiş, Muğla, Datça, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da geniş kapsamlı denetim yapıldı - Son Dakika


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