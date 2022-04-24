Datça'da göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Datça'da göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı

24.04.2022 22:07
Datça'da göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Datça ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 39 kaçak göçmenin, Datça'ya getirilişini organize ettikleri iddiasıyla M.T.(40) ve H.P.'yi (50) gözaltına aldı. Kaçak göçmenleri kamyonla taşıyarak ülke dışına kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen kamyon şoförü M.T. ve birlikte çalıştığı H.P., çıkarıldıkları mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Datça'da göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı
Datça'da göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı
Datça'da göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Nisan, Datça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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