Datça'da göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Datça ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 39 kaçak göçmenin, Datça'ya getirilişini organize ettikleri iddiasıyla M.T.(40) ve H.P.'yi (50) gözaltına aldı. Kaçak göçmenleri kamyonla taşıyarak ülke dışına kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen kamyon şoförü M.T. ve birlikte çalıştığı H.P., çıkarıldıkları mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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