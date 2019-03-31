Datça'da Gürsel Uçar Seçim Galibiyetini Kutladı
2 saat önce
MUĞLA (İHA) – CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kesin olmayan sonuçlara göre Datça'da seçimi kendisinin kazandığını belirtti.
MUĞLA (İHA) – CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kesin olmayan sonuçlara göre Datça'da seçimi kendisinin kazandığını belirtti.
2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarını ailesiyle birlikte CHP ilçe binasında takip eden Gürsel Uçar, "Kesin sonuçlar şuan tam belli değil ama Datça gibi bir yerde rakibimizle aramızda en az 1500 oy fark var. Yaklaşık 14 bin vatandaşımız bu seçimde oy kullandı. 14 bin oyun kullanıldığı bir yerde 1500 fark kapanmaz diye düşünüyorum. Umarım ki böyle devam eder" dedi. - MUĞLA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:47 Kaynak: İHA
Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama