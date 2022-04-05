Datça'da Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi yapıldı - Son Dakika
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Datça'da Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi yapıldı

05.04.2022 16:23
Datça'da Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan Karagöz ve Hacivat oyunu ilkokul öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan Karagöz ve Hacivat oyunu ilkokul öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Salih Erdem Çetiner tarafından sahnelenen oyunda, emniyet kemeri takmanın önemi, yaya geçidi kullanımı, polis- öğrenci ilişkileri ve genel güvenlik konuları mizahi bir şekilde aktarıldı.

Kabaklarlı İlkokulunda gerçekleşen etkinliğe 120 öğrenci katıldı. Gösteri sonrasında öğrencilere polis amblemi bulunan şapka, bere, düdük ve oyuncak arabalarından oluşan hediyeler verildi.

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Hisarcık, Karagöz, Polis, Datça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça'da Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi yapıldı - Son Dakika
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