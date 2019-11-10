Son Dakika Haberleri: Datça'da hayat durdu
Son Dakika Güncel Datça'da hayat durdu

Datça'da hayat durdu

7 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde saygı ve minetle anıldı.

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Muğla'nın Datça ilçesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde saygı ve minetle anıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Karada, denizde adeta her yerde yaprak kımıldamadı. Datçalı kafe işletmecisi, amatör balıkçı iki çocuk babası 40 yaşındaki Barış Top, üzerinde, Bizim maviye olan sevdamız, Selanik'te açılan bir çift gözle başladı yazılı teknesinin üstünde asker selamı verip, saygı duruşunda bulundu.


Mustafa Kemal Atatürk, Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:50 Kaynak: DHA
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