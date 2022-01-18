Datça'da hayırsever iş insanı 6 derslikli okul yaptıracak - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Haluk Laçin, 6 derslikli ilkokul yaptıracak.

Vali Orhan Tavlı, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Laçin ile okul yapımı için protokol imzaladı.

Tavlı, yaptığı konuşmada, Muğla'da eğitime hayırseverlerin büyük desteği olduğunu söyledi.

Protokol kapsamında yapılacak okulun, Datça'ya hayırlı olmasını temenni eden Tavlı, eğitime sunduğu katkılarından dolayı Laçin'e teşekkür etti.

Aynı zamanda AK Parti İl Meclis Üyesi olan mimar Laçin de geleceğin büyükleri, şimdiki minik yüreklerin en iyi şartlarda eğitim görmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Çocuklarının en iyi şartlarda eğitim görmesi için destek vermek istediklerini ifade eden Laçin, "Hayırların en güzellerinden biri olan çocuklarımıza okul hediye etmek istedik. Bu sayede çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim görecek. Onların geleceği için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.