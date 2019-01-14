Son Dakika Haberleri: Datça'da Hortumun Devirdiği Ağaç Hasara Neden Oldu

Datça'da Hortumun Devirdiği Ağaç Hasara Neden Oldu

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde hortum nedeniyle devrilen ağaç, bir evin bahçesindeki verandada park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

Datça'da Hortumun Devirdiği Ağaç Hasara Neden Oldu, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde hortum nedeniyle devrilen ağaç, bir evin bahçesindeki verandada park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Veranda da devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü.

Datça'nın Kızlan Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıraları aniden hortum çıktı. Önüne çıkan ne varsa götüren hortum, 73 yaşındaki Ahmet Altıntaş'a ait bahçedeki karabiber ağacını da kökünden söktü. Devrilen ağaç, verandada park halindeki 48 DAF 44 plakalı otomobilde hasara neden oldu. Devrilen ağaç verandaya da zarar verdi. Olay anında bahçede kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:42 Kaynak: DHA

Muğla, Datça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da Dehşete Düşüren Olay! Domuzlar İlk Kez İnsana Saldırdı Kanuni'nin Yaptırdığı Tarihi Mescide Yeni Dönem Metal Doğrama Takıldı

Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:53:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Datça'da Hortumun Devirdiği Ağaç Hasara Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]