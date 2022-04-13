Datça'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Datça'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

13.04.2022 16:51
Datça'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam ediliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam ediliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapının bulunduğu Emecik Mahallesi'ne gitti.

Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan yapılar ile bazı iskelelerin yıkımını gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Datça'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Datça'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Datça'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Datça'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Hisarcık, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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