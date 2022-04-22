Datça'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde belediyenin imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığı yapıların sahipleri, durumu protesto etti.

Datça Belediyesinin imara aykırı yapıları yıkmak için 2 gün önce haber verdiğini iddia eden grup, mağdur oldukları gerekçesiyle belediye önünde alkışlı protesto gerçekleştirdi.

Yıkımların durdurulması isteyen gruptakiler adına açıklama yapan Yılmaz Sivas, maddi ve manevi zor durumda kaldıklarını söyledi.

Belediyenin binalara yapım aşamasında göz yumduğunu öne süren Sivas, şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü Mesudiye Mahallemizde yıkımlar başlanacak denildi. Buradan sonra diğer yerlere gidecekler. Şimdiye kadar 40-50 bina yıkıldı, sanırım 106 bina daha varmış. Belediye şeffaf davranmıyor. Yani liste nerede, kaçıncı sırada hangi evler yıkılacak bilinmiyor. 2 gün önceden arayıp 'Evinizi yıkmaya geliyoruz, eşyaları boşaltın.' deniyor. Böyle bir uygulama olamaz. Herkesin avukatı var. Herkes mahkemelerde uğraşıyor. Biz imar bekliyoruz, yıkım istemiyoruz."