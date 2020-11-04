Datça'da inşaat ruhsatı mağduru vatandaşların sorunu çözüldü - Son Dakika

Datça ilçesinde 22 inşaat ruhsatı, Belediye tarafından hak sahiplerine verildi.

Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Belediye Meclisi'nde yaptığı açıklamada, görüşmeler sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden gelen olumlu yanıtla vatandaşların mağduriyetlerinin giderildiğini ifade etti.

Söz konusu 22 ruhsatın hak sahiplerine verilmeye başlandığını belirten Uçar, "İmara uygun olmayan hiçbir yapıyı istemiyorum. Datça'nın doğasının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ruhsat sorunu yaşadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, inşaat ruhsatlarının iptal edildiği gerekçesiyle Belediye önünde oturma eylemi yapmıştı.