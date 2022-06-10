Datça'da iş yeri hırsızı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Datça'da iş yeri hırsızı yakalandı

10.06.2022 10:47
Datça'da iş yeri hırsızı yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüpheli güvenlik kamera incelemesinin ardından polis tarafından yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüpheli güvenlik kamera incelemesinin ardından polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Datça'da bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan 3 günlük çalışmalarda kamera görüntüleri incelenerek şüpheli, tespit edildi. Ekipler tespit edilen şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'da lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Muğla, Datça, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da iş yeri hırsızı yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:34 Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış!
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:26:57. #1.12#
SON DAKİKA: Datça'da iş yeri hırsızı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement