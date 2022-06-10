Edinilen bilgiye göre, Datça'da bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan 3 günlük çalışmalarda kamera görüntüleri incelenerek şüpheli, tespit edildi. Ekipler tespit edilen şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Muğla, Datça, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Datça'da iş yeri hırsızı yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.