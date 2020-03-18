Datça'da işletmeler kapalı, sahiller ve sokaklar boş - Son Dakika
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Datça'da işletmeler kapalı, sahiller ve sokaklar boş

6 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal hayatı kısıtlama kararının ardından birçok işletme ticarete ara verdi.

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MUĞLA'nın Datça ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal hayatı kısıtlama kararının ardından birçok işletme ticarete ara verdi. İlçe merkezinde yaz-kış hemen her gün onlarca insanın dolaştığı sahiller ise boş kaldı. İşletmeler, masa ve sandalyelerini bir kenara toplayıp, yasakların kalkmasını beklemeye başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine koronavirüs önlemleri kapsamında gönderdiği ek genelgeyle, 16 Mart'ta gece yarısı itibariyle 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri' geçici bir süreliğine kapatıldı. Sosyal hayatı kısıtlayan kararlar, Muğla'nın Datça ilçesinde de uygulanmaya başlandı. Günün her saati insanlarla dolup taşan ilçedeki kalabalık yerlerin bomboş kaldığı görüldü. Kafeler ve restoranların kepenkleri kapatılırken, işletme sahipleri dükkanların önlerindeki masa ve sandalyelerin ise bir kenara toplayıp, yasağın kalkması beklemeye başladı. Polis ve zabıta ekipleri  ise denetimleri sıklaştırdı.

'HERKES DUYARLI OLMAK ZORUNDA'

Konuyla ilgili açıklama yapan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilçede koronavirüse karşı alınan önlemlere tam anlamıyla riayet edildiğini belirterek, "Kendim dolaştım, zabıta-emniyet beraber dolaştı. Kahvehaneler, çay bahçeleri, kafeteryalar tamamen kapalı.  Vatandaşlar, işletme sahipleri çok duyarlı davranıyorlar. İşletmelerin faaliyetlerinin durdurulması, onların zarara uğratılması adına yapılmış bir işlem değil. Herkes, duyarlı olmak zorunda. Para hiçbir zaman insan sağlığından önemli değildir. Bugünler gelip geçecektir. Uyarılarımızı yaptık. Şu ana kadar bir tek kişi aksi yönde ne bir eleştirili ne bir davranış göstermedi" dedi.


İçişleri Bakanlığı, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:04 Kaynak: DHA

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