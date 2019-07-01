Son Dakika Haberleri: Datça'da Kabotaj Bayramı kutlandı
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Datça'da Kabotaj Bayramı kutlandı

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

Datça'da Kabotaj Bayramı kutlandı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için tören düzenlendi. Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törene, kent protokolü, denizciler ve vatandaşlar katıldı. Buradaki programın ardından Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Liman Başkanı Selçuk Arslan ve Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Güverte Astsubay Üstçavuş Muhammed Vakıf Arıcı tarafından açık denize sirenler eşliğinde, deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
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