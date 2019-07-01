Datça'da Kabotaj Bayramı kutlandı
1 saat önce
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Datça
ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı
törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı
'ndaki Atatürk Anıtı önünde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için tören düzenlendi. Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törene, kent protokolü, denizciler ve vatandaşlar katıldı. Buradaki programın ardından Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar
, Liman Başkanı Selçuk Arslan
ve Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Güverte Astsubay Üstçavuş Muhammed Vakıf Arıcı tarafından açık denize sirenler eşliğinde, deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu.
- Muğla
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