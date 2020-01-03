Datça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Datça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltı - Son Dakika

Datça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltı

6 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Datça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltı, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Mandalya mevkisindeki tepelik bir bölgede, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, Çekek Yeri Tepesi'ne öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.Ç. (43), E.G. (42), Ş.Ç. (23), C.T. (46) ve Y.A. (33) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.  Şüphelilerin kazıda kullandıkları jeneratör, iki hilti kırıcı, kazma, kürek ve balyoz da ele geçirildi.


Polis, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:08 Kaynak: DHA
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