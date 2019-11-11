Son Dakika Haberleri: Datça'da kaçak yapılar yıkılıyor
Son Dakika Güncel Datça'da kaçak yapılar yıkılıyor

Datça'da kaçak yapılar yıkılıyor

7 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'İmar Barışı'na aykırı olarak 'yapı kayıt belgesi' verildiği tespit edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Datça'da kaçak yapılar yıkılıyor, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'İmar Barışı'na aykırı olarak 'yapı kayıt belgesi' verildiği tespit edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Datça'da usulsüz olarak 'yapı kayıt belgesi' alındığı belirlenen 7 kaçak yapıdan ilki, bugün güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Yaka Mahallesi'nin Palamutbükü mevkisindeki tek katlı, kaçak taş binanın yıkımı, jandarma ve Datça Belediyesi zabıta ekiplerinin kontrolünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirildi. Yıkım sırasında sağlık ekibi, olay yerinde hazır bekletildi. Süheyla Özbudun'a (65) ait olduğu öğrenilen kaçak binanın yıkımı, yaklaşık 1 saatte tamamlandı. Yıkım kararı verilen diğer 6 yapıdan 1'i ile ilgili mahkemeden yıkımı durdurma kararı alındığı, diğer 5 kaçak yapının ise daha sonraki günlerde yıkılacağı öğrenildi.


Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:55 Kaynak: DHA
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