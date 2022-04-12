Datça'da kadın balıkçı ağlarını kendi tamir ediyor - Son Dakika
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Datça'da kadın balıkçı ağlarını kendi tamir ediyor

12.04.2022 15:09

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Datça ilçesinde ev işlerinden arta kalan zamanlarında eşleriyle balığa çıkıp ağları tamir eden kadınlar görenlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Datça ilçesinde ev işlerinden arta kalan zamanlarında eşleriyle balığa çıkıp ağları tamir eden kadınlar görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçede yaşayan 48 yaşındaki İdil Sirel, 3 yıldır eşiyle balığa çıkarken aynı zamanda limanda yıpranan ağları onarıyor.

Sirel, AA muhabirine, balıkçılığın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Eşinin teşvikiyle balıkçılığa başladığını anlatan Sirel, "Ben de 'Bu işi yapabilirim' dedim. Bu işi eşimle sıraya koyduk. Bir gün ben gidiyorum, bir gün eşim gidiyor. Sıra bende olduğunda çok heyecanlı bir şekilde uyanıyorum. Erken saatlerde öncelikle gelip ağlarımı kontrol ediyorum. Ondan sonra Vira Bismillah deyip yola çıkıyorum." dedi.

"Balıkçılık benim ekmek kapım" diyen Sirel, "Balıkçılık zor iş. Hem yetenek ister, hem sabır ister. Gücümün yetmediği zamanlar da oluyor ama hiç bir zaman pes etmedim, etmeyeceğim de" ifadelerini kullandı.

Güzel havalarda kız arkadaşlarını da balığa çıkardığını anlatan Sirel, onların da kendisine özendiğini balıkçılık yapmak istediklerini ifade etti.

Sirel, denizin temiz tutulması ve gelecek nesillere güzel bırakılması gerektiğini vurguladı.

Datça'da kadın balıkçı ağlarını kendi tamir ediyor
Datça'da kadın balıkçı ağlarını kendi tamir ediyor
Datça'da kadın balıkçı ağlarını kendi tamir ediyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da kadın balıkçı ağlarını kendi tamir ediyor - Son Dakika


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