Datça'da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Datça ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Mesut Çoban, Kabaklarlı İlkokulundaki toplantıda, koordinasyon toplantısının kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yapıldığını, bu konudaki mücadelenin tüm kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan ve ilgili kurum amirlerinin de katıldığı toplantı, yapılan sunumların ardından sona erdi.