Datça'da Kadınlar 8 Mart'ı Kutladı
1 saat önce
MUĞLA'nın Datça ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir dizi etkinlik düzenlendi.
MUĞLA'nın Datça
ilçesinde 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
için bir dizi etkinlik düzenlendi.
Ellerinde pankart ve döviz taşıyan 100'ü aşkın kadın, ilk olarak Şenkaya
Kavşağı'ndan başlayarak sevgi yolu üzerinden yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Kadınların yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı
'nda son buldu. Alanda ise şiirler okundu, konuşmalar yapıldı ve halaylar çekildi. Program sonunda 31 Mart yerel seçiminin kadın adayları parti ayrımı gözetmeksizin bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:39 Kaynak: DHA
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