Son Dakika Haberleri: Datça'da Kadınlar 8 Mart'ı Kutladı

Datça'da Kadınlar 8 Mart'ı Kutladı

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir dizi etkinlik düzenlendi.

Datça'da Kadınlar 8 Mart'ı Kutladı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir dizi etkinlik düzenlendi.

Ellerinde pankart ve döviz taşıyan 100'ü aşkın kadın, ilk olarak Şenkaya Kavşağı'ndan başlayarak sevgi yolu üzerinden yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Kadınların yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Alanda ise şiirler okundu, konuşmalar yapıldı ve halaylar çekildi. Program sonunda 31 Mart yerel seçiminin kadın adayları parti ayrımı gözetmeksizin bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:39 Kaynak: DHA

Emekçi, Muğla, 8 Mart, Datça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor

İmamoğlu'ndan Kadınlara Özel Seçim Vaadi: 8 Mart Tatil Günü Olacak, Çalışmayacaklar Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:43:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Datça'da Kadınlar 8 Mart'ı Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]