Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan sürücü idaresindeki otomobilin, kafe önündeki masada oturanlara çarpması sonucu aynı aileden 5 kişinin yaralandığı kazada anne Selin Çakır yaşamını yitirdi.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 17 yaşındaki A.B. idaresindeki 46 ABH 335 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak Cumhuriyet Meydanı'nda bir kafenin önündeki masada oturan 5 kişiye çarptı.

Kazada, Selin Çakır (27), kocası Mehmet Çakır (35), çocukları Sare Çakır (3) ve Liya Çakır (1) ile ailenin yakını Enes Balı (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin altında bir süre sürüklenen Selin Çakır'ın durumun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Selin Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Almanya'dan memleketleri Kütahya'ya gelen gurbetçi ailenin, tatil için bulundukları Marmaris'ten günübirlik Datça'ya gezmeye geldikleri öğrenildi.

Öte yandan, kaçan otomobil sürücü A.B. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Ehliyetsiz ve 112 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri süren A.B'nin bir eğlence merkezinden döndüğü, arkadaşlarından birine ait otomobili habersiz aldığı ileri sürüldü.