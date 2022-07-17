Evli ve 2 çocuk babası olan Balduk, 1995-2011 döneminde 16 yıl Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da kalp krizi geçiren iş insanı Mehmet Balduk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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