Datça'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Datça ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
A.G'nin yönetimindeki 48 AEK plakalı kamyonet, İskele Mahallesi'nde geriye doğru manevra yaparken Murat Can Ç'nin kullandığı 48 ADC 530 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Datça Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Can Ç, buradaki müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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