Son Dakika Haberleri: Datça'da karada ve denizde 51 kaçak göçmen yakalandı
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Datça'da karada ve denizde 51 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'da son günlerde düzensiz göçmenlerin yeni adresi Datça ilçesi oldu.

Datça'da karada ve denizde 51 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'da son günlerde düzensiz göçmenlerin yeni adresi Datça ilçesi oldu. Sahil Güvenlik ekipleri Datça'da karada ve denizde toplam 51 düzensiz göçmen yakaladı.


Datça kıyı şeridinde denetim yapan Sahil Güvenlik ekipleri Kalemlik Burnunda mobil radar temi tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. 19 Suriye ve 12 Filistin uyruklu toplam 31 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


Sahil Güvenlik ekipleri Datça kıyı şeridindeki denetimleri sırasında Aktur Tatil sitesi açıklarında lastik bot içinde ülkeyi terk etme hazırlığında olan 15 Suriye, 3 Irak ve 2 Filistin uyruklu toplam 20 düzensiz göçmen yakaladı.


Yakalanan düzeniz göçmenler Datça limanına teslim edilirken işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - MUĞLA

Suriye, Muğla, Datça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:08 Kaynak: İHA
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