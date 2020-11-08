Datça'da kasım ayında deniz keyfi - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti. İlçe merkezindeki Hastanealtı Plajı, denize girmek isteyenlerle dolup taştı.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldüğü ilçede, 7'den 77'ye yaşlısı genci onlarca kişi denize girerek, yazdan kalma havanın keyfini çıkardı. Datça'da yaşayan emekli diş teknisyeni Emel Gökhan (52), kasım ayının ilk yarısında ilçe sakinlerinin, 'sarıca yaz' olarak adlandırdıkları günlerin yaşandığını söyledi. Gökhan, "Ekim ayı sonu ve kasım ayının ilk günlerinde soğuk olan havalar şu an çok güzel, çok rahat denize girilebiliyor. Deniz suyu yaz aylarını aratmıyor. Datça'da yaşamaktan mutluyum" dedi.

Datça'ya 3 yıl önce yerleştiğini söyleyen İstanbullu emekli bankacı Serap Kulalar (55), "Her yıl bu günlerde denize girme şansı oluyor. Datça'ya hayranım. İyi ki buraya yerleşmişim" diye konuştu.Datça'da, kasım ayında denize girip bol bol kulaç atarak geldikleri kıyıda sudan çıkmak istemeyen Uğur Bakaroğlu (50) ve eşi Serap Bakaroğlu (47) çifti ise denizde hiç üşümeden yüzüklerini söyledi.