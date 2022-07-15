İddiaya göre, Datça Limanı'nda büfe işletmeciliği yapan Erhan Okur (41), kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile iş yerinde oturduğu sırada işletmeye gelen 3 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kaynak: AA

Erhan Okur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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