Datça'da kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Datça'da kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

15.07.2022 12:40
Datça'da kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Datça Limanı'nda büfe işletmeciliği yapan Erhan Okur (41), kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile iş yerinde oturduğu sırada işletmeye gelen 3 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okur ve Geremeli, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Okur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Geremeli ise Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Erhan Okur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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