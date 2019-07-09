Datça'da kaza: 4 yaralı
1 saat önce
Datça-Marmaris karayolunda iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:32 Kaynak: İHA
Datça- Marmaris
karayolunda iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Gülgün Taşkın yönetimindeki 42 FM 762 plakalı araç Datça istikametinden Marmaris istikametine seyir halinde iken akaryakıt istasyonuna giriş yaptığı sırada Hatice Çetinkaya
yönetimindeki 34 HHL 18 plakalı araç ile çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile birlikte her iki araçta bulunan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA
Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi
Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un lüks yatı Türkiye'de
Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı
Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada!