Son Dakika Haberleri: Datça'da kaza: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Datça'da kaza: 4 yaralı

1 saat önce

Datça-Marmaris karayolunda iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Datça'da kaza: 4 yaralı, System.String[]
Datça- Marmaris karayolunda iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Gülgün Taşkın yönetimindeki 42 FM 762 plakalı araç Datça istikametinden Marmaris istikametine seyir halinde iken akaryakıt istasyonuna giriş yaptığı sırada Hatice Çetinkaya yönetimindeki 34 HHL 18 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte her iki araçta bulunan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:32 Kaynak: İHA
Marmaris, Datça, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un lüks yatı Türkiye'de Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:42:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Datça'da kaza: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]