Datça'da Köpeklerin Yaraladığı Çocuğun Tedavisi Bodrum'da Sürüyor (2)

Muğla'nın Datça ilçesinde sokak köpeklerinin yaraladığı 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa'nın tedavisi, deniz ambulansıyla getirildiği Bodrum'da sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde sokak köpeklerinin yaraladığı 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa'nın tedavisi, deniz ambulansıyla getirildiği Bodrum'da sürüyor.



İlçede iki sokak köpeğinin saldırısı sonucu vücudunda derin yaralar oluşan Ahmet Kürşat Ağa, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesindeki 112 Acil Sağlık ekiplerince, Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait "Yaşam" adlı tam donanımlı deniz ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine nakledildi.



Hastanede müdahale edilen Ağa, yaklaşık 4 saat süren plastik cerrahi operasyonu geçirdi.



Baba Mesut Ağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun çok büyük badire atlattığını söyledi.



Ağa, "Oğlumun boynunda, suratında, kolunda ve sırtında çok derin yaralar mevcut. Bu mağduriyeti kimsenin çocuğunun yaşamasını istemiyorum. Allah kimseye böyle acı göstermesin." dedi.



"O anı hatırlamak bile istemiyorum"



Yasaklı köpeklerin sokaklardan toplanıp barınaklara alınması gerektiğine işaret eden Ağa, şöyle konuştu:



"Çok zor bir süreç geçiriyoruz. Çocuğumun şu an için çok şükür hayati tehlikesi yok ancak tetkikleri devam ediyor. Oğlum 7. sınıfa gidiyordu, okullar başladı ama bu durumda en az 15-20 gün eğitiminden geri kalacak. Bu olayın psikolojik bir süreci olacak. Bunu nasıl atlatacağız? Maddi olarak da buna yeterli bir aile değiliz. Buna gücümüz nasıl yetecek, nasıl üstesinden geleceğiz bilemiyoruz."



Çocuğunu köpeklerden kendi çabalarıyla güçlükle kurtardığını vurgulayan Ağa, "Çok büyük psikolojik sıkıntılar çekiyoruz. Atlatması çok zor olacak. O anı hatırlamak bile istemiyorum." ifadelerini kullandı.



Ahmet Kürşat Ağa (12), dün Cumalı Mahallesi Çeşme Sokak'taki evinin önünde başıboş iki köpeğin saldırısına uğramıştı. Mahallede çığlık seslerini duyan vatandaşlar ve babasının yardımıyla kurtarılan Ağa, hastaneye kaldırılmıştı.

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