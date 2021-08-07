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Datça'da korkutan sahil görüntüsü! Kumsalı beyaz bir örtü kapladı - Son Dakika

Datça'da korkutan sahil görüntüsü! Kumsalı beyaz bir örtü kapladı

07.08.2021 15:08
Datça'da korkutan sahil görüntüsü! Kumsalı beyaz bir örtü kapladı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vuran beyaz örtü yerel halk ile tatilcileri tedirgin etti. Şezlonglar arasında yoğun bir şekilde yayılmış olan maddeyi incelemek için bölgeye yetkililer geldi. Maddenin ne olduğu henüz anlaşılamadı.

Datça Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir otelin önündeki şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu sahile yoğun beyaz madde ile karşılaşan vatandaşlar beyaz örtünün ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Yetkililerin beyaz örtü hakkında numune alıp incelemesi gerektiğini belirten tatilciler denize girmekten vazgeçti.

SABAH KALKTIKLARINA BEYAZ BİR ÖRTÜYLE KARŞILAŞTILAR

Otel Müdürü Sabahattin Çay, sabah kalktıklarında sahildeki şezlong ve şemsiyelerin arasında beyaz bir örtü ile karşılaştıklarını söylerken, Belediye yetkililerine bilgi verdiğini ve incelenmesi talebinde bulunduğunu açıkladı.

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular

OLAY YERİNE YETKİLİLER ÇAĞRILDI

Datça Belediyesi'nden olay yerine kimya ve gıda mühendisleri gelirken, çevre mühendislerinin görev nedeniyle ilçeye uzak olması nedeniyle gelmedi. Datça Belediyesi yetkilileri sahildeki beyaz maddeyi baktıktan sonra ayrıldı.

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular

AĞAÇ POLENİ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Beyaz maddenin ağaç poleni olabileceği şeklinde görüşler ileri sürülürken, Muğla kıyılarında devam eden orman yangınlarını söndürmede kullanılan köpük de olabileceği ileri sürüldü.

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular
Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular
Datça'da korkutan sahil görüntüsü! Kumsalı beyaz bir örtü kapladı

Cumhuriyet Meydanı, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da korkutan sahil görüntüsü! Kumsalı beyaz bir örtü kapladı - Son Dakika


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