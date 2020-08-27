Datça'da koronavirüs tedbirleri denetim ekipleri kuruldu - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim ekipleri kuruldu.

Datça Kaymakamlığının koordinesinde, ilçenin 15 mahallesinde görev yapacak, mahalle muhtarları, toplum sağlığı merkezi ekipleri, belediye personeli, okul yöneticileri ve imamlardan oluşan Kovid-19 denetim ekibi kuruldu.

Kızlan Mahallesinde bir restoranda muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Mesut Çoban, mücadelede herkese görev düştüğünü, sıkıntılı günlerin birlikte aşılacağını vurguladı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 ilde yeni kısıtlamalar getirildiğine dikkat çeken Çoban, bu iller kapsamında bulunmayan Muğla'da da yerel tedbirler alındığını vurguladı.

Çoban, "Biz tedbirlerimizi almak zorundayız. Yerelde yeni tedbirler alabiliriz. Düğün ve nişan gibi kalabalıkların bir araya geldiği toplantılarda, kişileri kontrol altında tutamıyoruz. Bu dönemde, düğünü nikah olarak ve dar kapsamlı yapmak daha makul görülüyor. Biz, 14 il kapsamında olmasak bile, düğünlerin 2 saat içerisinde bitirilmesinden yanayız." diye konuştu.

Emniyet ve jandarma araçları ile birlikte camilerden de anonslarla uyarıların yapılacağını ifade eden Çoban, "Cezayı yaptırımı son çare olarak düşünüyoruz ama uyarılara rağmen kurallara uymamakta ısrar edenlere ceza yazmaktan da geri durmayacağız." dedi.