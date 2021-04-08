Datça'da Kovid-19 ve genel asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

Kaymakam Çoban'a İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Beytullah Yurt, jandarma ve polis ekipleri eşlik etti.

İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Reşadiye Mahallesi dört yol mevkisindeki trafik denetimine katıldı. Kaymakam Çoban, araç sürücülerine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü , Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin katılımıyla market, lokanta, gıda, giyim benzin istasyonları gibi iş yerlerinde genel asayiş ve Kovid-19 konularında denetimler yapıldı.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi